Ο Σαμπί Λοκόνγκα έμοιαζε να παίζει σε... άλλο γήπεδο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, προκαλώντας την «έκρηξη» του αρχηγού του, Μάρτιν Όντεγκααρντ για την κακή του τοποθέτηση στις καθυστερήσεις του ματς.

Ο τραυματισμός του Τόμας Παρτέι έχει σημάνει «συναγερμό» στις τάξεις της Άρσεναλ και είναι πιθανό να τον κρατήσει εκτός δράσης για το προσεχές διάστημα. Εξέλιξη που θα αποτελέσει μεγάλο «πλήγμα», από τη στιγμή που η Μπράιτον αντιστέκεται στην πώληση του Μόιζες Καϊσέδο και που ο αντικαταστάτης του Γκανέζου δεν έπεισε καθόλου στο πρώτο του μεγάλο τεστ μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο λόγος για τον Αλμπέρτ Σαμπί Λοκόνγκα, τον Βέλγο μέσο που κλήθηκε να καλύψει το κενό του Παρτέι στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, παίρνοντας... κάτω από τη βάση.

Ο 23χρονος «κόφτης» έδειξε τεράστια έλλειψη συγκέντρωσης και αφοσίωσης στο κομμάτι του positioning, με την αμυντική του συμπεριφορά στη φάση του γκολ από τον Νέιθαν Ακέ να στοιχίζει στους Πολίτες, καθώς ο Ολλανδός στόπερ βρήκε ελεύθερο πεδίο και γωνία εκτέλεσης την ώρα που ο Λοκόνγκα μάρκαρε με τα... μάτια.

Το... αποκορύφωμα ήρθε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στο σημείο που η Άρσεναλ προσπαθούσε να εκβιάσει το λάθος των Σίτιζενς και να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Οι Κανονιέρηδες περίμεναν στο δικό τους μισό με στόχο να κλείσουν τους χώρους και αυξήσουν σταδιακά την πίεση προς την πρώτη ζώνη άμυνας της Σίτι, όταν ο Λοκόνγκα «έσπασε» την αλυσίδα της ομάδας του και δημιούργησε τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή, υποχρεώνοντας τον αρχηγό του, Μάρτιν Όντεγκααρντ να κάνει φάουλ στον Γκουντογκάν... όπως-όπως.

Ο Νορβηγός ήταν έξαλλος και τα «έψαλε» στον συμπαίκτη του, που ήταν φανερά εκτός θέσης και... εκτός παιχνιδιού.

Martin Ødegaard was heated with Albert Sambi Lokonga for his positioning on this play 😮 pic.twitter.com/0p6Tnn0XFC