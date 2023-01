Ο Μαρσέλο Μπιέλσα αρνήθηκε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Έβερτον, η οποία έχει ψηλά στη λίστα της τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και νυν της Γουέστ Μπρομ, Κάρλος Κορμπεράν.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ πλήρωσε το «μάρμαρο» της κάκιστης πορείας της Έβερτον, αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και η διοίκηση του κλαμπ κινείται για την άμεση αντικατάσταση του. Πρώτος στόχος των Toffees ήταν ο Μαρσέλο Μπιέλσα, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις ο Αργεντινός τεχνικός αποφάσισε να αρνηθεί την πρόταση.

Σύμφωνα με τους «Times» στη «shortlist» της Έβερτον βρίσκεται ο Κάρλος Κορμπεράν. O Ισπανός τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο του Ολυμπιακού μετά από μόλις έντεκα ματς με τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και τρεις ήττες, όμως στη Γουέστ Μπρομ τα πηγαίνει εξαιρετικά. Σε 14 ματς μετράει δέκα νίκες, μια ισοπαλία, τρεις ήττες και η ομάδα του βρίσκεται στη 10η θέση με 41 βαθμούς, ούσα στο -3 από την τρίτη Γουότφορντ.

