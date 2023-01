Σύμφωνα με δημοσιογράφο της «Bild», ο Έρικ Τεν Χαγκ συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρόις σχετικά με το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του στην Ντόρτμουντ.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ θέτει βήμα-βήμα τις βάσεις για την ανανέωση του ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της επόμενης σεζόν και δρομολογεί ήδη καταστάσεις, έχοντας βάλει στο στόχαστρο σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα τον Μάρκο Ρόις!

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της «Bild» Κρίστιαν Φαλκ, ο Ολλανδός τεχνικός συναντήθηκε με τον αρχηγό της Ντόρτμουντ προκειμένου να συζητήσει μαζί του την πιθανότητα μεταγραφής του στους Κόκκινους Διαβόλους και το «Ολντ Τράφορντ» το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο 33χρονος Γερμανός, καταλύτης των Βεστφαλών όταν είναι υγιής, έχει έξι μήνες ακόμα στο συμβόλαιό του και δεν έχει υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ανανέωσης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ελεύθερος να διαπραγματεύεται με όποιον σύλλογο επιθυμεί.

Η προοπτική της μεταγραφής του ως ελεύθερου αποτελεί αναμφίβολα μεγάλο συν για τη Γιουνάιτεντ, με μοναδικό ενδεχόμενο «αγκάθι» το κασέ του, που τη δεδομένη χρονική περίοδο στη Ντόρτμουντ φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποσό που είναι το ανώτατο που θα μπορεί να λαμβάνει ένας παίκτης στη Γιουνάιτεντ από την επόμενη σεζόν, υπό τον «Κανόνα Ρονάλντο» που αποκάλυψε η Daily Mail.

🚨 Erik Ten Hag has had a meeting with Marco Reus' agent about a potential move.



The Dortmund midfielder has only 6 months left on his £200,000-a-week contract so could be available on a free transfer.



(Source: @cfbayern) pic.twitter.com/N6UcSj7SxA