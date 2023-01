Σύμφωνα με την «Telegraph», η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ιλκάι Γκουντογκάν σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Οι Καταλανοί γνωρίζουν πως το συμβόλαιό του 32χρονου Γερμανού κεντρικού μέσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι με τους «πολίτες» και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόοδος ακόμα για την παραμονή του στους «πολίτες». Σ

Η Μάντσεστερ Σίτι κοιτάει τις περιπτώσεις των Ντέκλαν Ράις και Τζουντ Μπέλινγκχαμ για το καλοκαίρι, ώστε να ανανεώσει την μεσαία γραμμή της, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί μία τυχόν ανανέωση του συμβολαίου του Ιλκάι Γκουντογκάν ακόμα.

Αν όμως αυτή δεν συμβεί και ο παίκτης μείνει ελεύθερος, τότε η Μπαρτσελόνα αναμένεται να κυνηγήσει την υπογραφή του, όπως το ίδιο αναμένεται να συμβεί και στην περίπτωση του Ενγκολό Καντέ.

Ο άνθρωπος που πέρυσι χάρισε τον τίτλο στους «πολίτες» με τα δύο γκολ του που βοήθησαν στην ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στην Άστον Βίλα έχει πραγματοποιήσει φέτος 25 συμμετοχές με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα σκοράροντας δύο τέρματα και δίνοντας δύο ασίστ σε περίπου 1.700 αγωνιστικά λεπτά.

