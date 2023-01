Δεν χρειάστηκαν πολλές ημέρες για να εντοπίσει η αστυνομία του Λονδίνου τον ανεγκέφαλο οπαδό της Τότεναμ, ο οποίος κλώτσησε τον Άαρον Ράμσντεϊλ στο φινάλε του ντέρμπι των δύο ομάδων.

Η Άρσεναλ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο νέο γήπεδο της Τότεναμ, με το παιχνίδι να σημαδεύεται από την ανεγκέφαλη ενέργεια ενός οπαδού των Σπιρουνιών προς το φινάλε του αγώνα ο οποίος κλώτσησε τον Άαρον Ράμσντεϊλ. Ένα συμβάν που προκάλεσε σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τα επεισόδια στο Νήσι να μην είναι πλέον συχνό φαινόμενο εντός γηπέδων, στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Η αστυνομία τον εντόπισε μέσω των καμερών, γεγονός που θα τον φέρει στο δικαστήριο του Λονδίνου στις 17 Φεβρουαρίου.

«Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για επίθεση εναντίον παίκτη της Άρσεναλ μετά από ένα ματς στο στάδιο της Τότεναμ, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου.

Ο Τζόζεφ Γουότς, 35 ετών από τον Χάκνεϊ κατηγορήθηκε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου για επίθεση με ξυλοδαρμό, είσοδο σε περιοχή δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και ρίψη βλήματος σε χώρο παιχνιδιού ποδοσφαίρου, που είναι και τα δύο αντίθετα με τον Νόμο για το ποδόσφαιρο.

Πρέπει να εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Χάιμπουρι στις 17 Φεβρουαρίου. Ο σύλλογος της Τότεναμ βοήθησε στις έρευνές μας», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (17/01) η αστυνομία του Λονδίνου.

BREAKING: Police have confirmed a fan will appear in court after kicking Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale at the North London derbyhttps://t.co/eFdGZ2zv2t