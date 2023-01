Ο επιθετικός της Τότεναμ Ριτσάρλισον αρνήθηκε να χαιρετήσει τον συμπαίκτη του στην Εθνική Βραζιλίας Γκαμπριέλ Μαρτινέλι κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, αλλά αργότερα ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Ο 25χρονος πρώην επιθετικός της Έβερτον, Ριτσάρλισον, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι της Τότεναμ με την Άρσεναλ, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση, για την ομάδα του, με τους «Κανονιέρηδες» να παίρνουν τους τρεις βαθμούς.

Τα γκολ του Ούγκο Γιορίς (αυτογκολ) και του Μάρτιν Όντεγκαρντ έδωσα τη νίκη στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα (2-0) η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται οκτώ βαθμούς μακριά από τη δεύτερη της βαθμολογίας Μάντεστερ Σίτι που έχασε στο έτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, αυτού του Μάντσεστερ.

Κάποιες δυσάρεστες σκηνές μετά το τελικό σφύριγμα, όταν ένας οπαδός αποφάσισε να... κλωτσήσει τον Ράμσντεϊλ αμαύρωσαν το παιχνίδι.

Στη διάρκεια του αγώνα υπήρξε και μια αμήχανη στιγμή μεταξύ των Ριτσάρλισον και Μαρτινέλι. Αμφότεροι διεθνείς με τη «σελεσάο». Ο άσος της Άρσεναλ άπλωσε το χέρι του στον συμπαίκτη του στο Παγκόσμιο Κύπελλο λίγο πριν εκτελέσει ένα κερδισμένο κόρνερ για τους Gunners, με τον επιθετικό της Τότεναμ να τον αγνοεί επιδεικτικά!

Richarlison is pissed Arsenal are winning so he refused a blow fist from his fellow country man Martinelli lmfaoooooo 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/LnedRx6BF8

Richarlison: “I’d like to apologise to Martinelli, I told him he was diving a lot, so I didn’t shake his hand. Also with Magalhaes I told him they were stopping play all the time, I just said, “let’s play’” pic.twitter.com/PdFkceIqlf