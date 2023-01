H Τσέλσι διασύρθηκε από τη Σίτι, έμεινε εκτός και από το FA Cup, με συνέπεια οι οπαδοί της να αρχίζουν να φωνάζουν το όνομα του... Τούχελ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Τόμας Τούχελ έβλεπε ξαφνικά την πόρτα της εξόδου από την Τσέλσι, με τον Γκρέιαμ Πότερ να είναι ο διάδοχός του. Ωστόσο, στους τέσσερις μήνες που ακολούθησαν, ο 47χρονος τεχνικός δεν έχει καταφέρει να δώσει στην ομάδα του την απαιτούμενη σταθερότητα. Η Τσέλσι είναι στη 10η θέση, έμεινε εκτός από το League Cup, ενώ ήρθε και ο διασυρμός από τη Σίτι στο Κύπελλο. Οι οπαδοί της Τσέλσι νοστάλγησαν τον Τούχελ και στο Ετιχαντ φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

Chelsea fans are chanting for Thomas Tuchel



(via @CarefreeLewisG) pic.twitter.com/fCrAJAyCaE