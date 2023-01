Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Τζιανλούκα Βιάλι κρατήθηκε στην σημερινή προπόνηση της Τσέλσι (6/1), η οποία τίμησε με τον δικό της τρόπο τον Ιταλό θρύλο.

Σε πένθος βυθίστηκε για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Ιταλό θρύλο των Σαμπντόρια, Γιουβέντους και Τσέλσι, Τζιανλούκα Βιάλι που «έφυγε» σε ηλικία 58 ετών.

Στο άκουσμα των τραγικών νέων, οι Μπλε θέλησαν να τιμήσουν τον Ιταλό και κράτησαν ένα λεπτό σιγής στην σημερινή προπόνηση στη μνήμη του. Θυμίζουμε πως ο Βιάλι φόρεσε τα Μπλε την τριετία 1996-1999, ενώ τη σεζόν 1999-2000 ανέλαβε τον ρόλο του προπονητή.

Players and staff observed a minute's silence before training at Cobham today to remember Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/3wiIhbq90a