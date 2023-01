Ο Γκουστάβο Σκάρπα έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην εκτός έδρας νίκη επί της Σαουθάμπτον και οι οπαδοί των Reds τον έκαναν ήδη... σύνθημα.

Ο Γκουστάβο Σκάρπα έκανε την παρθενική του συμμετοχή με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που είχε «συνδεθεί» με τον Ολυμπιακό τους προηγούμενους μήνες, όμως εν τέλει πήγε στο Νησί και την Τετάρτη (4/1) έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League στην εκτός έδρα νίκη των Reds επί της Σαουθάμπτον στο «St. Mary's Park».

O 29χρονος χαφ αγωνίστηκε για περισσότερα από 20 λεπτά και έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής, εντυπωσιάζοντς τους φίλους της Φόρεστ και δημιούργησε προσμονή για τις επόμενες εμφανίσεις του. Μάλιστα ο Βραζιλιάνος έγινε ήδη και... σύνθημα των οπαδών της Νότιγχαμ, το οποίο αναφέρει «Έχουμε τον Σκάρπα, τον Γκουστάβο Σκάρπα. Δεν νομίζω πως καταλαβαίνετε. Ήρθε από μακριά, είναι καλύτερος από τον Νεϊμάρ. Έχουμε τον Γκουστάβο Σκάρπα».

🎶🎶

"We've got Scarpa..

Gustavo Scarpa..

I just don't think you understand..

He came from a far, he's better than Neymar..

We've got Gustavo Scarpa.."#Scarpinha #NFFC