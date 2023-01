O Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση στην έδρα της Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στην πρώτη ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το 2023. Ο Έλληνας αριστερός μπακ θα ξεκινήσει βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Greek Scouser θα φτάσει τις 18 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν με τους Reds, εκ των οποίων στις δέκα ήταν στο αρχικό σχήμα του Γιούργκεν Κλοπ και μέχρι στιγμής μετράει πέντε ασίστ.

Εκτός αποστολής έμεινε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ, Κόντι Χάκπο, ο οποίος μετράει λίγες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ (4-3-3): Άλισον - Αλεξάντερ Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας - Φαμπίνιο, Τιάγκο, Έλιοτ- Σαλάχ, Νούνιες, Τσάμπερλεϊν

Our first line-up of the year is in 📋👊 #BRELIV