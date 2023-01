Η Άρσεναλ επανήλθε με δεύτερη πρόταση στη Σαχτάρ για την απόκτηση του Μιχαΐλο Μούντρικ και πιέζει για να ολοκληρώσει άμεσα το «deal»

Ο Μιχαΐλο Μούντρικ είναι ο Νο. 1 στόχος της Άρσεναλ για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Στις 26 Δεκεμβρίου οι Κανονιέρηδες «χτύπησαν» την πόρτα της Σαχτάρ για να κάνουν δικό τους τον 21χρονο μεσοεπιθετικό, όμως οι Ουκρανοί αρνήθηκαν.

Οι Λονδρέζοι προσέφεραν 40 εκατομμύρια ευρώ στο κλαμπ από το Ντόνετσκ, συν ακόμα 20 εκατομμύρια σε μορφή bonus, η Σαχτάρ δεν «συγκινήθηκε» και οι πρωτοπόροι της Premier League επέστρεψαν σήμερα (2/1) με νέα βελτιωμένη πρόταση. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ η πρόταση παραμένει κάτω από 70 εκατομμύρια ευρώ, όμως το σημείο - κλειδί θα είναι η «φόρμουλα» της πληρωμής, με τους Ουκρανούς να θέλουν άμεσα τα 55 εκατομμύρια.

Arsenal have now made a second bid for Mykhaylo Mudryk. Told the total package remains under €70m. #AFC optimistic a deal will get done and for far less than the €100m Shakhtar are publicly quoting. Key to success is the structure. Shakhtar want around €55m upfront. pic.twitter.com/7iGtzqhZ7a