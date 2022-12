Η Λίβερπουλ πάει να «κλέψει» τον Κόντι Γκάκπο μέσα από την... αγκαλιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Αϊντχόφεν για να κλείσει το «deal».

Ο Κόντι Γκάκπο από το προηγούμενο καλοκαίρι είναι ένας παίκτης που έχει ζητήσει ο Έρικ Τεν Χαγκ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ήθελαν τo «deal» να είναι κοντά στην ολοκλήρωση του, όμως από το... πουθενά προέκυψε η Λίβερπουλ!

Liverpool want Cody Gakpo and discussions with PSV Eindhoven are advanced. https://t.co/GJlxwNjShf

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των «Times» οι Reds είναι αποφασισμένοι να «κλέψουν» τον Ολλανδό εξτρέμ από την αιώνια αντίπαλο τους και να τον κάνουν δικό τους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι συζητήσεις ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Αϊντχόφεν είναι προχωρημένες με την προσφορά να είναι στις 37 εκατομμύρια λίρες και μέσω μπόνους να φτάνει τις 50.

Στο πρώτο μισό της σεζόν ο 23χρονος διεθνής Ολλανδός ακραίος επιθετικός μετράει 24 εμφανίσεις με 13 γκολ και 17 ασίστ με τη φανέλα της PSV και σκόραρε τρεις φορές σε πέντε ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Το συμβόλαιο του με την Αϊντχόφεν έχει ισχύ μέχρι το 2026.

🚨 Liverpool close to reaching agreement with PSV Eindhoven to sign Cody Gakpo. Negotiations at advanced stage; initial fee likely ~£37m. Moving fast + if all goes to plan 23yo #NED forward will travel for medical @TheAthleticFC after @_pauljoyce #LFC #PSV https://t.co/lC5SyOoZyp