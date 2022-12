Η συμφωνία της Τσέλσι με τη Λειψία και τον Κρίστοφερ Ενκουνκού οριστικοποιήθηκε, με τον διεθνή Γάλλο μεσοεπιθετικό να γίνεται κάτοικος Λονδίνου από το καλοκαίρι του 2023.

Παίκτης της Τσέλσι πρέπει να λογίζεται ο Κρίστοφερ Ενκουνκού! Οι Λονδρέζοι ολοκλήρωσαν και τυπικά τη συμφωνία τους με τη Λειψία και τον διεθνή Γάλλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος μετά από 3,5 χρόνια στην Bundesliga θα μετακομίσει στο Λονδίνο.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U