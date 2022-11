Ο Κριστοφέρ Ενκουνκου υπέστη τελικά ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο όπως ενημέρωσε η Λειψία και αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό καιρό.

Ο 25χρονος Γάλλος επιθετικός δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Μουντιάλ του Κατάρ, παρ' ότι αρχικά συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Ντιντιέ Ντεσάν, αφού τραυματίστηκε από ένα μαρκάρισμα του Καμαβινγκά στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Ενκουνκού τελικά έχει υποστεί ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου όπως ανακοίνωσε η Λειψία και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετό καιρό, ο οποίος θα καθοριστεί μόλις η ομάδα, το ιατρικό επιτελείο και ο παίκτης αποφασίσουν από κοινού την... ιατρική οδό που θα ακολουθήσουν για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Σύμφωνα πάντως με την «Equipe», το δίαστημα αυτό θα είναι περίπου 2,5 μήνες.

ℹ️ Christo Nkunku tore the LCL in his left knee whilst training with the French national team on 15th November in Paris.



It's not yet clear how long he will be out for. We will provide Christo with the best support so that he can return as soon as possible. pic.twitter.com/wNnPY0yA1k