Η Premier League στηρίζει ανοικτά την εισαγγελική πρόταση κατά της European Super League

H Premier League καλωσόρισε την εισαγγελική πρόταση που έδωσε το πάνω χέρι στην UEFA απέναντι στους οραματιστές της European Super League μέσω μιας μακροσκελούς ανακοίνωσης.

Πλήγμα στον δικαστικό τους αγώνα εναντίον της UEFA δέχθηκαν οι οραματιστές της European Super League μετά τη σημερινή πρόταση του Έλληνα εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αθανάσιου Ράντου, που προκάλεσε... χαμόγελα στα κεντρικά της Νιόν.

Ο γενικός εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου της Επικρατείας τάχθηκε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και ταυτόχρονα της έδωσε το πάνω χέρι στη διαμάχη απέναντι στις τρεις αποστάτισσες, Ρεάλ, Μπάρτσα και Γιουβέντους, οι οποίες πλέον βλέπουν την ιδέα τους για μια ανεξάρτητη διοργάνωση να... χωλαίνει.

Σε ακολουθία του προπομπού νίκης της UEFA, η Premier League πήρε τη σκυτάλη και στήριξε ανοικτά την πρόταση του Έλληνα εισαγγελέα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η ανοιχτή πρόσβαση είναι θεμελιώδης για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συλλόγων».

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Premier League χαιρετίζει τη γνώμη που εξέδωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση που αφορά την «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Superleague», τη FIFA και την UEFA.

Συμμεριζόμαστε τη σαφή άποψη του Γενικού Εισαγγελέα ότι η ανοιχτή πρόσβαση είναι θεμελιώδης για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συλλόγων. Πέρα από τη σημερινή γνώμη, η Premier League επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στις αρχές που διέπουν την τρέχουσα ισορροπία των εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων:

- Ανοιχτή πρόσβαση

- Ετήσια πρόκριση βάσει αξίας από εγχώρια πρωταθλήματα για ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων

- Τα Σαββατοκύριακα προορίζονται για το εγχώριο ποδόσφαιρο

- Ουσιαστική χρηματοδότηση αλληλεγγύης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου

Αυτές οι αρχές συνάδουν με το νέο Χάρτη Ιδιοκτητών της Premier League που συμφωνήθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2022.

Η φωνή των φιλάθλων σχετικά με την ουσιαστική φύση της αθλητικής ακεραιότητας έχει ακουστεί.

Οι σύλλογοι της Premier League συνεργάζονται πιο στενά από ποτέ με ομάδες φιλάθλων αυτή τη σεζόν και ένα νέο πρότυπο εμπλοκής φιλάθλων συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Πάνω από όλα, η εστίαση των συλλόγων της Premier League είναι στη βελτίωση της συλλογικής δύναμης και ανταγωνιστικότητας της Λίγκας προς το καλύτερο συμφέρον του ευρύτερου παιχνιδιού.

Η Premier League θα συνεχίσει να συμμετέχει σε ανοιχτό διάλογο, με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας της συμπληρωματικής ισορροπίας μεταξύ του εγχώριου και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συλλόγων».

The Premier League's response to Advocate General's observations re Super League case. Includes: "The fans’ voice regarding the essential nature of sporting integrity has been heard." pic.twitter.com/NB2LTcrezt