Λεπτομέρειες φαίνεται πως χωρίζουν Λίβερπουλ και Έντσο Φερνάντες από οριστική συμφωνία, με τους Reds να εμφανίζονται πρόθυμοι να πληρώσουν την... ιλιγγιώδη ρήτρα του στη Μπενφίκα.

Ο Έντσο Φερνάντες έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τις μετοχές του χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους να σχηματίζουν ήδη... ουρά για την υπογραφή του.

Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ, Τσέλσι όλες έχουν συνδεθεί μεταγραφικά με τον 21χρονο χαφ της Μπενφίκα, ο οποίος ωστόσο φαίνεται πως έχει βάλει πλώρη για Λίβερπουλ!

Σύμφωνα με το «ESPN», ο Αργεντινός μέσος είναι μια ανάσα μακριά από οριστική συμφωνία με την πλευρά των Reds που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τη ρήτρα εξαγοράς του ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στη Μπενφίκα και να τον ντύσουν στα Κόκκινα από το επόμενο καλοκαίρι.

Την ίδια στιγμή στη Λίβερπουλ έχουν στραμμένο το βλέμμα και στην περίπτωση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, σε μια οικονομική επιχείρηση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

🚨 Enzo Fernández and Liverpool are very close to personal agreement. The expectation is that Liverpool would be willing to pay his release clause. @GustavoYarroch 🇦🇷🔴 pic.twitter.com/Sumt0apbsZ