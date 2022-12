Ο Γκουστάβο Σκάρπα, που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026.

Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι και επίσημα ο Γκουστάβο Σκάρπα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, περίπτωση με την οποία ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι ως πιθανή χειμερινή μεταγραφή, ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Premier League, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα τριάμισι χρόνια (μέχρι το καλοκαίρι του 2026) με συνολικές απολαβές περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ!

Ο 28χρονος Βραζιλιάνος πρώην, πλέον, παίκτης της Παλμέιρας θα ενταχθεί και τυπικά στο ρόστερ της Φόρεστ από την 1η Ιανουαρίου, αποτελώντας έτσι την 24η μεταγραφή του κλαμπ από την επιστροφή της στα «σαλόνια»!

Όπως αναφέρει η Φόρεστ στην ανακοίνωσή της, ο Σκάρπα θα δώσει το παρών στη μίνι-προετοιμασία της ομάδας στην Αθήνα και πιθανώς θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά με Ατρόμητο (6/12) αλλά και με τους Ερυθρόλευκους στις 10 Δεκεμβρίου.

Nottingham Forest is delighted to announce the transfer of Gustavo Scarpa. ✍️ #NFFC | #BemVindoScarpa 🇧🇷