Η Γουίγκαν γνωστοποίησε την πρόσληψη του Κόλο Τουρέ, ο οποίος αφήνει το τιμ του Μπρένταν Ρότζερς στην Λέστερ και αναλαμβάνει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής.

Η αγγλική ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Championship και την 22η θέση με 23 βαθμούς, αποφάσισε να δώσει στον Κόλο Τουρέ την ευκαιρία να προπονήσει για πρώτη φορά μία ομάδα, αφού μέχρι στιγμής στην προπονητική του καριέρα του ήταν βοηθός.

Ξεκίνησε από την Κ23 της Ακτής Ελεφαντοστού όπου έμεινε για λίγους μήνες και πήρε προαγωγή για την ανδρική ομάδα, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. Μετά πήγε στην Σέλτικ (Σεπτ. 2017 - Φλεβ. 2019) μέχρι να μετακομίσει στην Λέστερ και στο τιμ του Μπρένταν Ρότζερς.

Η πρόταση της Γουίγκαν τον δελέασε κι έτσι αποφάσισε να αφήσει τις «αλεπούδες» για το καλό της καριέρας του και να υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών με τους «Λάτικς».

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE