Ο Στιβ Κούπερ αναλαμβάνει τη Λέστερ στην επιστροφή της ομάδας στην Premier League.

Μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα η Λέστερ αναζήτησε την καλύτερη λύση για τον πάγκο της και βρήκε τον εκλεκτό της στο πρόσωπο του Στιβ Κούπερ. Οι «Αλεπούδες» ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα (20/06) την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 44χρονο Άγγλο, πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ.Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν ως το 2027.

Θυμίζουμε ότι η Λέστερ απουσίασε μια σεζόν από τη Premier League και είναι έτοιμη για μια δυναμική επιστροφή στο πρωτάθλημα.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵