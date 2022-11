Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να λάβει δράση μετά την περιβόητη συνέντευξη του Κριστιάνο στον Πιρς Μόργκαν, αναζητώντας τρόπο να λύσει το συμβολαιό του τη στιγμή που ετοιμάζει μήνυση εναντίον του.

Οι εκρηκτικές δηλώσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλαίσιο της συνέντευξής του με τον Πιρς Μόργκαν δικαιολογημένα έχουν προκαλέσει αναταραχή στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είναι έτοιμη να περάσει στην... αντεπίθεση.

Η διοίκηση του συλλόγου μάλιστα, ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/11) πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά το θέμα του Πορτογάλου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις.

Manchester United are seeking to terminate Cristiano Ronaldo's deal with the club as well as potentially suing for breach of contract, sources have told ESPN. https://t.co/5N9wQq8LZr