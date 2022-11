Οι δηλώσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν ξεσηκώσει θύελλα στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα, δημοσιεύματα θέλουν τους συμπαίκτες του να επιθυμούν την αποχώρησή του από την ομάδα πριν το τέλος του Μουντιάλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επικρίνει τη στάση και τον επαγγελματισμό των νεαρών συμπαικτών του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Talk TV, η οποία περιελάμβανε πολλά θέματα συμπεριλαμβανομένων των σκέψεών του για τον πρώην τεχνικό της ομάδας, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, τον απόλυτο θρήνο με την απώλεια του μωρού του Έιντζελ και το πόσο κοντά έφτασε στο να πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι το 2021, ο Πορτογάλος στάθηκε στο ότι οι νεαροί συμπαίκτες του δεν ακούν καν τις συμβουλές του.

Απ' αυτούς ξεχωρίσει μόνο τους Ντιόγκο Νταλότ, Λισάντρο Μαρτίνεθ και Κασεμίρο.

Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο είπε: «Δεν νομίζω ότι δεν σέβονται τους πιο έμπειρους ή τους μεγαλύτερους παίκτες, αλλά ζουν σε μια διαφορετική εποχή. Μπορώ να πω για το παιδί μου που είναι 12 ετών, πως η νοοτροπία του δεν είναι η ίδια.

Η πείνα τους είναι διαφορετική. Νομίζω ότι έχουν τα πράγματα στα χέρια τους πιο εύκολα, δεν υποφέρουν και δεν τους νοιάζει.

Δεν εννοώ μόνο για εκείνους που είναι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά σε όλες τις ομάδες σε όλα τα πρωταθλήματα στον κόσμο, οι νέοι δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους της γενιάς μου. Αλλά δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, γιατί είναι μέρος της ζωής και της νέας γενιάς, οι νέες τεχνολογίες που τους αποσπούν την προσοχή.

Ακούνε, αλλά γι' αυτό έχουμε όλοι δύο αυτιά, καθώς ακούς από τη μια πλευρά και αυτά φεύγουν από την άλλη.

Δεν με εκπλήσσει, αλλά είναι κρίμα γιατί αν έχεις τα καλύτερα παραδείγματα μπροστά στα μάτια σου, τουλάχιστον αντέγραψε αυτό που βλέπεις

Για μένα, είναι κάπως περίεργο, γιατί θυμάμαι ότι όταν ήμουν 18, 19, 20 ετών, πάντα έψαχνα να δω τους καλύτερους παίκτες: Τους Φαν Νίστελροϊ, Φέρντιναντ, Ρόι Κιν και Γκιγκς - γι' αυτό έχω την επιτυχία που έχουν κι αυτοί.

Φροντίζω το σώμα μου, τη νοοτροπία μου, το κεφάλι μου, γιατί βλέπω αυτούς τους τύπους και μαθαίνω από αυτούς».

Ο Ρονάλντο μπόρεσε να ξεχωρίσει μόνο τρεις παίκτες από την τρέχουσα ομάδα αφού ρωτήθηκε ποιους παίκτες θαυμάζει.

Χαρακτηριστικά είπε: «Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορώ να αναφέρω τον Νταλότ. Είναι νέος, αλλά πολύ επαγγελματίας. Δεν αμφιβάλλω ότι θα μακροημευρεύσει στο ποδόσφαιρο γιατί είναι νέος, έξυπνος και πολύ επαγγελματίας. Μάλλον θα μπορούσα να πω τον Μαρτίνες, ο Κασεμίρο είναι 30... θα πω τον Νταλότ».

Μάλιστα, παρά τη δημόσια διαμάχη του με τον σύλλογο, ο Ρονάλντο επιμένει ότι παραμένει παράδειγμα προς μίμηση για νεότερους παίκτες.

«Δεν είμαι ο τύπος που του αρέσει να δίνει συμβουλές καθώς προτιμώ να είμαι παράδειγμα, επειδή είμαι παράδειγμα. Είμαι εκεί κάθε πρωί και κάνω τα ίδια πράγματα. Μάλλον είμαι ο πρώτος που φτάνει και ο τελευταίος που φεύγει. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειες μιλούν από μόνες τους… Γι' αυτό λέω, μου αρέσει να δίνω το παράδειγμα».

Σ' ένα άλλο μέρος της συνέντευξής του, ο Πορτογάλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του μια νόστιμη φράουλα που ο κόσμος θέλει να την δαγκώσει.

Ronaldo puts his success down to being a strawberry people want to bite. 🍓🤔



