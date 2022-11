Ρονάλντο: «Αν η Πορτογαλία πάρει το Μουντιάλ θα αποσυρθώ, αλλιώς στα 40 μου»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο δεύτερο μισό της συνέντευξης του στον Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Κυπέλλο του Κατάρ και τόνισε πως αν η Πορτογαλία πάρει το τρόπαιο θα αποσυρθεί.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο δεύτερο μισό της... πολυσηζητημένης συνέντευξης του στον Πιρς Μόργκαν αφού συνέχισε την «επίθεση» στον Έρικ Τεν Χαγκ και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ αναφέρθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο «CR7» επισήμανε πως αν καταφέρει να σηκώσει το Μουντιάλ τότε θα βάλει τέλος στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε έναν καταπληκτικό προπονητή, μια πολύ καλή γενιά ποδοσφαιριστών. Θα είναι τρομερά δύσκολο αλλά όλα είναι πιθανά. Οι πιο δύσκολες ομάδες θα είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γερμανία και η Βραζιλία. Πάντως, αν το κατακτήσουμε σίγουρα θα αποσυρθώ. 100%», ανέφερε ο αρχηγός των Πορτογάλων, ο οποίος προσέθεσε «Θέλω να παίξω δυο ή τρία χρόνια ακόμα. Νομίζω θέλω να τελειώσω στα 40, πιστεύω θα είναι μια καλή ηλικία. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω το μέλλον. Μερικές φορές σχεδιάζεις κάτι αλλά η ζωή είναι δυναμική. Δεν ξέρω τι θα συμβεί».

O «CR7» αναφέρθηκε στον μεγάλο του ποδοσφαιρικό... αντίζηλο, τον Λιονέλ Μέσι, τον οποίον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη που έχει δει μαζί με τον Ζινεντίν Ζιντάν. «Είναι εκπληκτικός παίκτης. Μαγικός. Κορυφαίος. Μοιραζόμαστε τη σκηνή για 16 χρόνια. Εχω εξαιρετική σχέση μαζί του. Δεν είμαι φίλος του, με τον τρόπο που εννοώ εγώ τη λέξη φίλος, όταν είναι στο σπίτι σου ή όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Είναι κάποιος που σέβομαι για τον τρόπο που μιλάει για μένα. Ακόμα και η γυναίκα του ή η γυναίκα μου, η κοπέλα μου. Εχουν αλληλοσεβασμό και είναι και οι δύο από την Αργεντινή. Οπότε, όλα καλά. Τι να πω για τον Μέσι; Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει (εκτός από τον ευατό του) μαζί με τον Ζινεντίν Ζιντάν».

