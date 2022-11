Κριστιάνο Ρονάλντο: «Κρατάω τις στάχτες του γιου μου. Μιλάω μαζί του κάθε μέρα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανοίγει την καρδιά του στον Πιρς Μόργκαν στο Talk TV και μιλά για τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν αυτός και η Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά τον θάνατο του δίδυμου γιου τους στη γέννα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ένα νέο απόσπασμα από τη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν στο Talk TV, μιλά ανοιχτά για μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του: τον θάνατο ενός από τα δίδυμα που περίμεναν ο ίδιος και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες, τον Απρίλιο.

Ο CR7 ομολογεί ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί του συνέβη αυτή η τραγωδία και πώς να τη χειριστεί. «Ήταν ίσως η πιο δύσκολη στιγμή που είχα στη ζωή μου από τότε που πέθανε ο πατέρας μου. Όταν κάνεις παιδί περιμένεις ότι όλα θα είναι φυσιολογικά, αλλά έχεις αυτό το πρόβλημα... είναι δύσκολο», ανέφερε ο Κριστιάνο.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή, γιατί δεν καταλάβαμε γιατί μας συνέβαινε αυτό. Ήταν δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Το ποδόσφαιρο δεν σταματά, είχαμε πολλούς αγώνες. Αλλά ότι... Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχουμε υποστεί, ειδικά η Χεορχίνα. Ήταν δύσκολο», εξήγησε.

Σχετικά με τα συναισθήματά του εκείνη την περίοδο καθώς έχασε ένα παιδί και ταυτόχρονα βίωσε τη γέννηση ενός άλλου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εξήγησε ότι: «μερικές φορές προσπαθώ να εξηγήσω στην πιο στενή οικογένειά μου και στους φίλους μου ότι ποτέ δεν ένιωσα χαρούμενος και λυπημένος ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο για να εξηγήσω. Δεν ξέρεις αν θα κλάψεις ή θα χαμογελάσεις, γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλαψε όταν θυμήθηκε τη στιγμή που ο ίδιος και η Χεορχίνα γύρισαν σπίτι μετά τη γέννηση του ενός από τα δίδυμα και τον θάνατο του άλλου: «Η Χεορχίνα ήρθε σπίτι και τα παιδιά άρχισαν να λένε, πού είναι το άλλο μωρό, πού είναι το άλλο μωρό;»

Ο Πορτογάλος διατηρεί τις στάχτες του γιου του δίπλα σε αυτές του πατέρα του, που πέθανε το 2005, σε ένα παρεκκλήσι στο σπίτι του: «Μιλάω μαζί τους όλη την ώρα και είναι δίπλα μου. Με βοηθάει να είμαι καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος πατέρας. Είμαι περήφανος για αυτό... το μήνυμα που μου στέλνουν, ειδικά ο γιος μου».

Τον Απρίλιο του 2022, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες ανέφεραν ότι ένα από τα δύο δίδυμα που περίμεναν είχε πεθάνει συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη. «Με βαθύτατη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι το μωρό μας έφυγε από τη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει ένας γονιός. Μόνο η γέννηση της κόρης μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε τη στιγμή με κάποια ελπίδα και χαρά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για όλη την εξειδικευμένη φροντίδα και την υποστήριξή τους. Είμαστε συντετριμμένοι για αυτή την απώλεια και ζητούμε ευγενικά τον σεβασμό της ιδιωτικότητας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Μωρό μας, αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

THE SUN: ⁦@Cristiano⁩ exclusive: I keep our baby Angel’s ashes, I talk to him all the time #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/6ekYSGaWOL