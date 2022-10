Τον... κατήφορο έχει πάρει η αποτελεσματικότητα του Κριστιάνο Ρονάλντο φέτος, αφού ο Πορτογάλος κάνει γκολ το 5% των προσπαθείων του, όταν πέρυσι άγγιζε το 16%.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε τη Γουέστ Χαμ με 1-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως, για ακόμη μια φορά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Πορτογάλος φέτος στην Premier League, έχει σκοράρει μόλις μια φορά. Το πιο ανησυχητικό όμως, είναι πως παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του να παίρνει την... κάτω βόλτα.

Συγκεκριμένα, ενώ πέρυσι σκόραρε στο 16% των τελικών προσπαθειών του, φέτος πετυχαίνει γκολ μόλις στο 5% αυτών. Φυσικά, τον ρόλο της στην πτώση της αποτελεσματικότητας και των τερμάτων του έχει παίξει και η ποιότητα των ευκαιριών στις οποίες έχεις φτάσει, οι θέσεις στις οποίες έχει βρεθεί πριν εκτελέσει. Πέρυσι μετρούσε 0.16xG ανά σουτ ενώ φέτος 0.07xG.

5% - Cristiano Ronaldo has converted 5% of his shots in the Premier League this season, compared to 16% last term.



2021-22



30 apps

18 goals

16% shot conversion

0.16 xG per shot

137 mins/goal



2022-23



9 apps

1 goal

5% shot conversion

0.07 xG per shot

430 mins/goal



Frustration. pic.twitter.com/88DRF9K1Sx