Η αγγλική ομοσπονδία, μετά την έρευνα που διεξήγαγε, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επιβολή ποινής στο συμβάν μεταξύ του Γκάμπριελ και του Χέντερσον στο Άρσεναλ-Λίβερπουλ.

Καμία ποινή δεν επιβλήθηκε σχετικά με το συμβάν που συνέβη μεταξύ του αρχηγού της Λίβερπουλ και του κεντρικού αμυντικού της Άρσεναλ, κατά το οποίο υπήρξε η φημολογία πως ο πρώτος έκανε κάποιο ρατσιστικό σχόλιο κατά του δεύτερου.

Η αψιμαχία αυτή έλαβε χώρα μετά από μαρκάρισμα του Τιάγκο Αλκάνταρα στον Γκαμπριέλ Ζεσούς, με τους Χέντερσον και Γκάμπριελ να λογοφέρουν και να φτάνουν να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο μιλώντας με πολύ έντονο ύφος μεταξύ τους.

«Η αγγλική ομοσπονδία έλαβε μία αγωγή για το συμβάν μεταξύ των δύο παικτών στην αγωνιστική αυτή. Σαν αποτέλεσμα αυτού, εκείνη ξεκίνησε έρευνα, η οποία συμπεριλάμβανε και την ανάκριση μαρτύρων από τις δύο πλευρές, την εξέταση του βίντεο από πολλές κάμερες, καθώς και την εξέτασή του από ειδικούς που διαβάζουν τα χείλια. Κανένας από τους μάρτυρες δεν άκουσε το σχόλιο αυτό και ο παίκτης αρνήθηκε πως το έκανε. Έτσι η αγγλική ομοσπονδία ικανοποιημένη για την καταγγελία και θεωρεί πως έγινε καλή τη πίστη ενώ είναι το ίδιο χαρούμενη που τελικά δεν υπήρχε ουσιαστικά υπόθεση».

