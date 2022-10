Τζόρνταν Χέντερσον και Γκάμπριελ Μαγκαλιάες είχαν έντονο φραστικό επεισόδιο στη διάρκεια του ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ και η FA άρχισε έρευνα για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να αφορά ρατσιστικό σχόλιο του Βρετανού μέσου.

Το ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ τα είχε όλα. Πέντε γκολ, ισάριθμες διακυμάνσεις στο σκορ και τελικά νικητές τους Κανονιέρηδες, δίχως να λείψουν και οι εντάσεις.

Συγκεκριμένα, στη φάση του πέναλτι που δόθηκε στην Άρσεναλ για το 3-2 σε μαρκάρισμα του Τιάγκο στον Ζεσούς, τα πνεύματα οξύνθηκαν μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με πρωταγωνιστές σε φραστικό επεισόδιο τον Τζόρνταν Χέντερσον και τον Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες. Περιστατικό για το οποίο ο Μάικλ Όλιβερ χρειάστηκε να συνομιλήσει με τους Μίκελ Αρτέτα και Γιούργκεν Κλοπ και η FA ξεκινά έρευνα για να διερευνήσει τι πραγματικά συνέβη, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως αφορά ρατσιστικό σχόλιο του κάπτεν των Reds.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο της μίνι «σύρραξης», ο κάπτεν των Reds απευθύνει πρώτος τον λόγο στον Βραζιλιάνο στόπερ και στη συνέχεια οι δύο παίκτες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ αμέσως παρεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι για να κατευνάσουν το κλίμα. Ακολούθως, ο Μαγκαλιάες απαθανατίστηκε να συνομιλεί με τους συμπατριώτες του κι από τις δύο ομάδες, Ζεσούς, Άλισον και Φιρμίνο, κίνηση που ενίσχυσε τις εντυπώσεις πως επρόκειτο για κάποιο προσβλητικό σχόλιο.

