O Άντονι μετά το γκολ της ισοφάρισης του Κασεμίρο στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι στο Λονδίνο έτρεξε να βρει τον σκόρερ των Μπλε, Ζορζίνιο και πανηγύρισε προκλητικά δίπλα του.

Ο Κασεμίρο ήταν ο «ήρωας» της τελευταίας στιγμής για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο. Στο 90+4' μετά από σέντρα του Σο ο Βραζιλιάνος με κεφαλιά νίκησε τον Κέπα, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 κόντρα στην Τσέλσι με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων και χάρισε στην ομάδα του τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Άντονι μετά το γκολ του Κασεμίρο αντί να πάει στον συμπαίκτη του προτίμησε να τρέξει προς την πλευρά του Ζορζίνιο και πανηγύρισε προκλητικά δίπλα από τον αντίπαλο του. Ο Ιταλός είχε ανοίξει το σκορ λίγο νωρίτερα (88') με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι μετά από ανατροπή του Μπρόγια από τον ΜακΤόμινεϊ.

Antony’s got that DAWG in him… pic.twitter.com/9VzQBK1g52