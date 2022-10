Ο μέσος της Τσέλσι, Ματέο Κόβατσιτς, εθεάθη να τρέχει κάθετα όλο τον αγωνιστικό χώρου του «Στάμφορντ Μπριτζ» φορώντας μόνο το εσώρουχό του, μετά τη δραματική ισοπαλία της ομάδας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Τσέλσι στραβοπάτησε μέσα στο «σπίτι» της κόντρα στην Γιουνάιτεντ το βράδυ του Σαββάτου (1-1). Οι Μπλε κρατούσαν τη νίκη στα χέρια του χάρις στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του στο 87ο λεπτό του αγώνα, όμως η Γιουνάιτεντ αντέδρασε κι ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με «δράση» τον Κασεμίρο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, καθώς η κάμερα έκανε το γύρο του γηπέδου του «Στάμφορντ Μπριτζ», ο μέσος της Τσέλσι, Ματέο Κόβατσιτς, φαινόταν να τρέχει προς το τούνελ έχοντας ήδη βγάλει τη φανέλα και το σορτσάκι του. Το ασυνήθιστο «θέαμα» του Κροάτη διεθνούς να κάνει σπριντ στο γήπεδο σχεδόν γυμνός προκάλεσε την απορία πολλών υποστηρικτών της ομάδας.

Όπως αποδείχθηκε, ο 28χρονος χαφ έδωσε τόσο τη φανέλα, όσο και το σορτς του σε δύο φιλάθλους στην κερκίδα.

Δείτε το βίντεο:

Mateo Kovacic Give It All...



It's A Chelsea Thing !! 💙😉 pic.twitter.com/uB4zgocuTq