Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι ο πρώτος παίκτης που αρνείται στον Έρικ Τεν Χαγκ να μπει στο ματς ως αλλαγή, με τον προηγούμενο να καταλήγει να προπονείται με την ομάδα Νέων και να αποχωρεί στο επόμενο μεταγραφικό παζάρι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να βρει την ησυχία της ακόμα και μετά την καλύτερη εμφάνισή της στην τρέχουσα σεζόν, την οποία συνδύασε με την τρίτη φετινή εντός έδρας νίκη απέναντι σε ομάδα του Big-6 (Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τότεναμ). Το Νο1 θέμα που απασχολεί τα αγγλικά ΜΜΕ έχει να κάνει ασφαλώς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Έρικ Τεν Χαγκ, μετά την άρνηση του πρώτου να περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή, γεγονός που πυροδότησε εκατέρωθεν δηλώσεις και είχε ως συνέπεια για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να προπονείται μόνος του.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό στην καριέρα του Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός προπονητής έχει υπάρξει ξανά σε αυτή την άβολη θέση, ένας παίκτης του δηλαδή να αρνείται την είσοδό του στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα στον Άγιαξ, με πρωταγωνιστή τον Αμίν Γιουνές.

Την άνοιξη του 2018, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έδειξε χαρακτηριστικά την απροθυμία του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Χέρενφεϊν (4-1) αγνοώντας την εντολή του προπονητή του, ο οποίος ήταν έξαλλος μετά το ματς και έθεσε παραδειγματική... τιμωρία.

In 2018, Amin Younes refused to come on as a substitute in Ajax’s 4-1 win against SC Heerenveen. Ten Hag kicked him out of the squad for two weeks & made him train with Jong Ajax.



He didn’t play a single minute for Ajax again and later signed for Napoli



