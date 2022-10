Στην καλύτερη φετινή εμφάνιση της Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο... φρόντισε να κάνει τα αποδυτήρια άνω - κάτω και να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τον Τεν Χαγκ.

Η διάθεση στις κερκίδες ήταν όπως… παλιά, ο παλμός στο γήπεδο μοναδικός. Ο Κασεμίρο και ο Φρεντ, μετά την τρομερή τους εμφάνιση πανηγύριζαν σαν τρελοί. Ο Αντονι και ο Λισάντρο Μαρτίνες έτρεχαν σε όλες τις γωνιές του Ολντ Τράφορντ για να χειροκροτήσουν τον κόσμο, ο τελευταίος αποχωρούσε από το γήπεδο φωνάζοντας «Ar-gen-tina». Ο Μάρκους Ράσφορντ έλαμπε. Ηταν ωραίο να βλέπεις τον Άγγλο επιθετικό με το χαμόγελο στα χείλη έπειτα από έναν χρόνο που έμοιαζε να βρίσκεται... εγκλωβισμένος σε τούνελ. Ο Έρικ τεν Χαγκ αγκάλιαζε όλους τους παίκτες «φορώντας» ωστόσο το επαγγελματικό του βλέμμα που έλεγε: «Υπέροχα παιχταράδες μου, αλλά από αύριο - Τσέλσι».

Η Γιουνάιτεντ είχε μόλις παρουσιάσει μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της εδώ και χρόνια, η ομάδα και το τεχνικό τιμ ήταν όλοι μαζί για να απολαύσουν τη στιγμή και να ευχαριστήσουν τους οπαδούς που είχαν μετατρέψει το γήπεδο στην απόλυτη έδρα. Εκτός από έναν, φυσικά...

Με περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα να απομένουν και άλλα πέντε λεπτά έξτρα χρόνου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε πως είχε δει αρκετά, φορώντας τη φανέλα των αναπληρωματικών. Πως δεν θα έμενε άλλον στον πάγκο. Κούνησε ελαφρά τον λαιμό του απλά για να δει για λίγο το τι συνέβαινε στο γήπεδο. Ο Πορτογάλος έφυγε από τον πάγκο, παγώνοντας προσωρινά τους ανθρώπους του συλλόγου.

Cristiano Ronaldo went to the tunnel before the game ended against Tottenham



(via @TelemundoSports)pic.twitter.com/nYwKlpKiSd