Εκτός αποστολής της Γιουνάιτεντ για το ντέρμπι με την Τσέλσι τέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τη στιγμή που τα αγγλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για οριστική ρήξη στις σχέσεις του Πορτογάλου με τον Έρικ Τεν Χαγκ!

Τραυματισμός ή μήπως... τιμωρία για τη στάση του στο ματς με την Τότεναμ; Ο Έρικ Τεν Χαγκ είχε προαναγγείλει πως θα ασχοληθεί με το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί των Spurs στο «Ολντ Τράφορντ» και είναι πιθανό πλέον να αντικρίζουμε το αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνομιλίας.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους Κόκκινους Διάβολους ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα βρεθεί στην αποστολή για το επικείμενο ντέρμπι απέναντι στην Τσέλσι, δίχως να αναφέρεται ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα είναι μέρος της αποστολής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Σαββατιάτικο παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι για την Premier League. Η υπόλοιπη ομάδα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην προετοιμασία για την αναμέτρηση» ήταν η ανακοίνωση του κλαμπ.

Την ίδια ώρα η «Daily Mail» αποκαλύπτει πως ο Κριστιάνο αρνήθηκε να περάσει ως αλλαγή στο ματς με την Τότεναμ και πλέον προπονείται μόνος του στην ομάδα ως αποτέλεσμα της ρήξης των σχέσεων του με τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC



“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf