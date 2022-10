Ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το αποψινό (21.30, NovaSports 2) ματς απέναντι στην Γουέστ Χαμ για την Premier League.

Ξανά βασικός ο Κώστας Τσιμίκας για την Λίβερπουλ στην Premier League μετά από 10 ημέρες, όταν και είχε ξεκινήσει και αγωνιστεί για 90' στην ήττα των Κόκκινων απέναντι στην Άρσεναλ. Αυτή τη φορά η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ υποδέχεται την Γουέστ Χαμ στο Άνφιλντ και ψάχνει τη συνέχεια στην νίκη της επί της Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη Κυριακή.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ:

🔴 #LIVWHU TEAM NEWS 🔴



Here’s how we line up to face West Ham tonight!