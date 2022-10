Με διαφορά μίας ώρας, το παιχνίδι της Άρσεναλ στην έδρα της Λιντς καθυστέρησε να αρχίσει λόγω διακοπής ρεύματος και το Χαλ-Μπέρμιγχαμ πήγε πίσω επειδή τα δοκάρια χρειάστηκαν... κόντεμα!

Συμβαίνουν και στις... καλύτερες οικογένειες. Τα οργανωτικά ευτράπελα δεν αποτελούν γνώρισμα της Premier League και των αγγλικών γηπέδων, αλλά δύο τέτοια είχαν ως συνέπεια ισάριθμοι αγώνες να αρχίσουν με καθυστέρηση, με διαφορά μίας ώρας το απόγευμα της Κυριακής.

Το ματς της Άρσεναλ κόντρα στη Λιντς άργησε 40 λεπτά να ξεκινήσει λόγω «blackout», με τη διακοπή ρεύματος να μην παίζει ρόλο για τη διεξαγωγή του ματς καθώς δεν είχαν ανοίξει οι προβολείς ακόμα, αλλά να προκαλεί μεταξύ άλλων προβλήματα και στην ενδοεποικοινωνία των διαιτητών.

Leeds vs. Arsenal has been temporarily suspended as a result of a power outage that's affecting referee communications 🔌 pic.twitter.com/w8w8zuMotl

Λίγα λεπτά αργότερα, το πλέον... αξιοπερίεργο σκηνικό έλαβε χώρα στο γήπεδο της Χαλ του Δημήτρη Πέλκα και του Ατζούν Ιλιτζαλί. Εκεί όπου το ματς κόντρα στην Μπέρμιγχαμ το οποίο επρόκειτο να αρχίσει στις 17:00, καθυστέρησε 20 λεπτά κι αυτό διότι τα δοκάρια της μίας εστίας ήταν ψηλότερα από όσο έπρεπε κατά πέντε εκατοστά!

Οι τεχνικοί του γηπέδου τρόχισαν τις δοκούς και η όλη διαδικασία μετέθεσε μέχρι τις 17:20 τη σέντρα, μια αργοπορία που μάλλον... επηρέασε τους γηπεδούχους αφού ηττήθηκαν στο φινάλε με 2-0.

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big. They are currently being sawed 2 inches smaller. We’ve seen it all now! 😂 pic.twitter.com/aF1HpmD3vM