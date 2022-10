H Γουλβς νίκησε με 1-0 την ουραγό Νότιγχαμ Φόρεστ και επέστρεψε στα τρίποντα μετά από τρεις διαδοχικές ήττες. Ήρωας ο Ζοσέ Σα που απέκρουσε πέναλτι του Τζόνσον. Στις οκτώ αγωνιστικές το σερί των Reds χωρίς νίκη.

Βαθμολογικό «οξυγόνο»για τη Γουλβς! Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες από Μάντσεστερ Σίτι, Γουέστ Χαμ και Τσέλσι οι Λύκοι επέστρεψαν στις νίκες, καθώς επικράτησαν με 1-0 της ουραγού Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Μολινό». Ο Ρούμπεν Νέβες πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς από τα έντεκα βήματα, ενώ ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα, ήταν ο ήρωας για τους γηπεδούχους, καθώς απέκρουσε εκτέλεση πέναλτι του Τζόνσον.

José Sá keeps Wolves in front after saving Brennan Johnson’s shot from the penalty spot#WOLNFO | #WWFC

