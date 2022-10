Με σημαίες της Ζάμπιας, το όνομά του στο πίσω μέρος κάθε φανέλας και στους ρυθμούς του «Seven Nation Army», οι οπαδοί της Μπράιτον αποθέωσαν τον Ένοκ Μουεπού, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποσύρθηκε στα 24 του λόγω καρδιακού προβλήματος.

Σύσσωμοι οι ποδοσφαιριστές και οι φίλαθλοι της Μπράιτον έστειλαν ηχηρό μήνυμα στήριξης προς τον Ένοκ Μουεπού, τον 24χρονο χαφ από τη Ζάμπια ο οποίος υποχρεώθηκε να βάλει τέλος στην καριέρα του λόγω κληρονομικού προβλήματος που διαγνώστηκε στην καρδιά του.

Το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπρέντφορντ έδωσε την ευκαιρία στους Γλάρους να δείξουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τον άτυχο διεθνή μέσο, ο οποίος βρισκόταν στο κλαμπ από το 2021. Πριν από το ματς, οι συμπαίκτες του προχώρησαν σε μια ξεχωριστή ενέργεια, φορώντας όλοι μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του στο πίσω μέρος και μπροστά το παρακάτω μήνυμα:

«Από το Τσαμπίσι, στην Premier League. Το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Είμαστε όλοι μαζί σου».

A touching tribute from the Brighton players to Enock Mwepu after he was forced to retire. 💙 pic.twitter.com/WMVvzo992L