Απίστευτα πράγματα στη Ρουμανία και την Πετρολούλ, όπου ο πρώην διεθνής στόπερ, Γκάμπριελ Τάμας, «παγιδεύτηκε» σε συνομιλία με τον προπονητή του που έβριζε τους οπαδούς του κλαμπ και αποχώρησε από την ομάδα.

Στην ερώτηση «μέχρι πού θα έφτανε ένας προπονητής για να διώξει έναν παίκτη του;», ο τεχνικός της ρουμανικής Πετρολούλ μάλλον χάρισε την πιο ηχηρή απάντηση.

Ο Νικολάε Κονσταντίν προκάλεσε την απομάκρυνση του 38χρονου βετεράνου στόπερ, Γκάμπριελ Τάμας, ηχογραφώντας μεταξύ τους συνομιλία κατά την οποία ο δεύτερος μιλούσε υποτιμητικά για τους οπαδούς, τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης του κλαμπ!

Όπως αναφέρουν στη Ρουμανία, ο άλλοτε διεθνής στόπερ, ο οποίος έχει παίξει κόντρα στην Ελλάδα αλλά και τον Παναθηναϊκό με τη φανέλα της Ντιναμό Βουκουρεστίου στο Europa League, δήλωσε σε δείπνο με την ομάδα πως παίζει μόνο για τη νίκη και όχι για την ευχαρίστηση του κοινού, λέγοντας συγκεκριμένα, ''χ@@@@α για τους οπαδούς''. Ο Κονσταντίν διαβεβαίωσε τον Τάμας πως ό,τι ειπώθηκε θα μείνει μεταξύ τους, μόνο και μόνο για να ηχογραφήσει τελικά τη στιχομυθία και να στείλει το ηχητικό στους ultras του συλλόγου, οι οποίοι και το διέρρευσαν στα ρουμανικά Μέσα!

Αποτέλεσμα ήταν ο Τάμας να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον σύλλογο, με τον Κονσταντίν να παραδέχεται πως ηχογράφησε την κλήση και το έκανε λόγω των απειλών που δεχόταν το τελευταίο διάστημα από τους οργανωμένους όταν άρχισαν να διασπείρονται φήμες πως ο Τάμας βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου. Κάτι με το οποίο οι οπαδοί δεν ήταν σύμφωνοι, μια και ο 38χρονος στόπερ αποτελούσε έναν από τους πιο σεβαστούς παίκτες της εξέδρας.

Τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν αφήσει την Πετρολούλ στην 8η θέση και το -13 από την κορυφή του ρουμανικού πρωταθλήματος φέρεται πως ήταν η αφορμή για τις δηλώσεις του Τάμας σε πρώτο χρόνο.

Ο 38χρονος στόπερ, πάντως, ενδέχεται να κινηθεί νομικά κατά του Κονσταντίν, για παράνομη καταγραφή ιδιωτικών συνομιλιών.

Στο παρελθόν, ο πρώην στόπερ των Γαλατασαράι, Γουέστ Μπρομ, Γουότφορντ, Οσέρ, Κάρντιφ και Θέλτα, έχει απασχολήσει δεκάδες φορές τα ρουμανικά Μέσα με τα πειθαρχικά του παραπτώματα και τις τιμωρίες που έχει αντιμετωπίσει λόγω της έντονης νυχτερινής του ζωής.



Best. Story. Ever.

Former WBA, Watford, Cardiff, Galatasaray defender Tamaș was sacked by Petrolul after being recorded saying he "shits" on the fans during a conversation with the team's coach.

The coach himself recorded Tamaș and sent the voice message to a few ultras leaders. pic.twitter.com/RCeT4Uh8xC