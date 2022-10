Δύο εκατομμυριούχοι πρώην συνεργάτες, δύο εταιρείες και δύο ομάδες της Premier League συνθέτουν μια ιδιαίτερη κόντρα στο Μπρέντφορντ-Μπράιτον, το ματς που οι πρόεδροι τους θέλουν να νικήσουν περισσότερο από κάθε άλλο.

Μόλις δύο χιλιόμετρα χωρίζουν τη Starlizard και τη Smartodds στο Βόρειο Λονδίνο. Οι συγκεκριμένες εταιρείες ανήκουν στον Τόνι Μπλουμ και τον Μάθιου Μπέναμ, ιδιοκτήτες και ανέκαθεν υποστηρικτές της Μπράιτον και της Μπρέντφορντ αντίστοιχα. Τα τουβλόχτιστα κτίρια τους, εκτός από τα γραφεία τους, στεγάζουν και την ιδιαίτερη προσωπική κόντρα των δύο εκατομμυριούχων, που αντιμετωπίζουν το Μπρέντφορντ-Μπράιτον ως το παιχνίδι στο οποίο οι ίδιοι θέλουν να δουν τις ομάδες τους νικήτριες, περισσότερο από κάθε άλλο. Αυτή είναι η ιστορία της ρήξης τoυς.

