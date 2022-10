Πληθωρικές εμφανίσεις, κοινοί παρονομαστές, σε μια πρώιμη κούρσα για δύο. Η Άρσεναλ με master τον πρώην μαθητευόμενο του Γκουαρδιόλα, Μίκελ Αρτέτα και τους Ζεσούς-Ζιντσένκο, κοιτάζει στα μάτια το παρελθόν τους, τη Μάντσεστερ Σίτι. Και το ζήτημα πλέον δεν είναι αν, αλλά μέχρι πότε θα διεκδικεί τον τίτλο.

«Κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει». «Το πιο εύκολο πρωτάθλημα της Σίτι». «Αφού Λίβερπουλ και Τσέλσι είναι ασταθείς, ποιος θα κοιτάξει στα μάτια την ομάδα του Γκουαρδιόλα;».

Λίγο-πολύ, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα γύρω από την Premier League ως τώρα. Δεδομένων των τεσσάρων τίτλων τα τελευταία πέντε χρόνια και το ασυναγώνιστο ποδόσφαιρο που παράγει, η Μάντσεστερ Σίτι έχει δώσει αφορμές σε όλους να θεωρούν σφραγισμένο το πρωτάθλημα με το πρώτο της νεύμα κυριαρχίας. Πόσω μάλλον όταν έχει πλέον στο «οπλοστάσιό» της τον βιονικό σκόρερ, Έρλινγκ Χάαλαντ, που αν ήταν μία ομάδα μόνος του, θα είχε ήδη περισσότερα γκολ σχεδόν από το 70% των ομάδων της φετινής PL.

Ο καθρέφτης της πραγματικότητας, όμως, εξακολουθεί να δείχνει τη Σίτι κάτω από την κορυφή. Έστω και στις λεπτομέρειες, έστω και σε απόσταση αναπνοής. Πολύ απλά γιατί η Άρσεναλ δεν υποχωρεί. Και μπορεί στο ερώτημα του «ποια είναι η ομορφότερη;» η πιο εύκολη απάντηση να είναι η Σίτι, αλλά οι υπέροχοι Κανονιέρηδες αδικούνται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα κι έχουν βαλθεί να την αμφισβητήσουν. Να δοκιμάσουν τους πρωταθλητές Αγγλίας, να μην τους αφήσουν να επαναπαυτούν σε διψήφιες διαφορές όπως τα περασμένα χρόνια και να ακολουθούν... οδηγώντας την κούρσα, για όσο μπορούν.

Η Άρσεναλ του μικρότερου μέσου όρου ηλικίας στην Premier (24,1) φώναξε πιο «ηχηρά» από κάθε άλλη περίσταση στη σεζόν ότι διεκδικεί τον τίτλο. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί, άλλωστε, μια νίκη σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, στην οποία είδε δύο φορές το υπέρ της σκορ να γίνεται «καπνός» και τελικά δεν λύγισε; Το 3-2 πέραν του αμιγούς αποτελέσματος, ήρθε με εμφάνιση ανωτερότητας. Αυτή που έχει δείξει σε κάθε ένα από τα εννέα πρώτα παιχνίδια, ακόμα και στη μοναδική της ήττα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Υποχρεώνοντας τη Λίβερπουλ στον χαμηλότερο δείκτη xGoals από την περασμένη σεζόν (0,87).

Το χορτάρι δεν ψεύδεται, οι αριθμοί επίσης. Η φετινή έκδοση των Λονδρέζων συναρπάζει και παραπέμπει σε μια... Σίτι 2.0, η οποία τολμά να τα βάλει με την πρωτότυπη και μέχρι τώρα, υπερτερεί στο ζύγι της βαθμολογίας.

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Μακράν οι καλύτερες ομάδες του Νησιού

Δεν είναι εύκολο να παίζεις όπως η Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς να είσαι η Μάντσεστερ Σίτι. Δεν είναι καν εύκολο να την πλησιάσεις, στο πλάνο της, τη νοοτροπία της, την ποιότητα των παικτών της, τους δείκτες που πιάνει σε βάθος χρόνου σε κάθε σεζόν υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα. Σε αυτό το μικρό και σίγουρα διόλου καθοριστικό δείγμα των εννέα αγώνων, ωστόσο, η Άρσεναλ συμφωνεί σε όλα τα «ατού» των Πολιτών, ή τουλάχιστον αποτελεί ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Νησί. Διαμορφώνοντας μια ξεκάθαρη ταχύτητα για δύο, πολύ μακριά από τις υπόλοιπες που έχουν σχηματιστεί μέχρι στιγμής.

Κοιτάζοντας τα στατιστικά τους μέσω του WyScout στις σημαντικότερες κατηγορίες σε φάση επίθεσης και άμυνας, το «Artetaball» στέκει δίπλα στο μοντέλο του εμπνευστή του και συγκρίνεται στα ίσα.

Η Άρσεναλ του Αρτέτα έχει δεχθεί ένα γκολ περισσότερο από τη Σίτι, επιτρέποντας την ίδια ποιότητα τελικών στον αντίπαλο (0,119 xG ανά τελική). Ο δείκτης των xG conceded που καταγράφει τον εκτιμώμενο αριθμό γκολ με βάση την ποιότητα των τελικών του αντιπάλου, είναι στο 7,14 (έχει δεχθεί 10 γκολ), ενώ για τη Σίτι ελάχιστα πιο χαμηλά στο 6,91 (έχει δεχθεί 9). Επιδόσεις ίδιας κλίμακας που είναι οι κορυφαίες ως τώρα στην Premier League. Δίπλα-δίπλα και στις τελικές που έχουν δεχτεί συνολικά (58 η Σίτι, 60 η Άρσεναλ), με τους Κανονιέρηδες να επιτρέπουν και λιγότερες πάσες ανά κατοχή του αντιπάλου (8,6 έναντι 10,2 της Σίτι)!

Eight wins in nine games. Top of the table. Arsenal put on a vintage display to beat Liverpool 💫 pic.twitter.com/tHa4sJfyOJ — B/R Football (@brfootball) October 9, 2022

Δημιουργικά και επιθετικά, ανάλογη ταύτιση. Κάθε τελική της Σίτι κατά μέσο όρο έχει αξία 0,15 σε xG, κάθε τελική της Άρσεναλ στο 0,14, επίσης οι δύο καλύτερες επιδόσεις του πρωταθλήματος. Συνολικά 13,6 τελικές ανά παιχνίδι η Άρσεναλ, δύο λιγότερες από τη Σίτι αλλά με καλύτερο ποσοστό στον στόχο (42,5 αντί 39, ακόμα και χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλάντ). Οι δυο τους άλλωστε φτιάχνουν τις περισσότερες τελικές σε κανονική ροή αγώνα, ενώ είναι οι δύο ομάδες με τις λιγότερες απώλειες κατοχής: 82 ανά παιχνίδι η Άρσεναλ, με διαφορά τις λιγότερες η Σίτι (70,3).

Το σύνολο του Αρτέτα είναι εμφανές, στην αίσθηση που αφήνει στον αγωνιστικό χώρο και στην πράξη, πως αποδίδει στην πίεση κι ακολουθεί τον δρόμο που έδειξε στον Βάσκο τεχνικό το... διδακτορικό του από τη θητεία δίπλα στον Καταλανό ομόλογό του. Με κατοχή στο 57,5% κατά μέσο όρο, οι Κανονιέρηδες παίζουν και νικούν ως κυρίαρχοι, έστω κι αν το Νο1 της σχετικής κατηγορίας, Σίτι, έχει τρόπον τινά... απαξιώσει τον όρο «κυριαρχία» στο παιχνίδι της, με 67,5% κατοχή και τις περισσότερες επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή (32,8 ανά ματς). Ακόμα και σε αυτή την κατηγορία πάντως, η Άρσεναλ παραμονεύει από κοντά, με 25,9 (3η, πίσω μόνο από τη Λίβερπουλ).

Αρτέτα - Ζεσούς: Οι «έκπτωτοι» Πολίτες της Άρσεναλ κοιτάζουν στα μάτια την πρώην

Όταν η Άρσεναλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε ποδοσφαιριστή της για τη θέση του πρώτου προπονητή, τον Δεκέμβριο του 2019, αυτό που «πούλησε» ο Αρτέτα ήταν το όραμα, η μακροχρόνια προοπτική για επιστροφή στις δόξες με ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο σύμφωνα με την τελευταία λέξη της... τεχνολογίας. Αυτό που έμαθε από πολύ κοντά στο πλάι του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι.

Η αυτόματα προβολή του Αρτέτα ως ένας νέος Γκουαρδιόλα για την Άρσεναλ, δεν έκανε καλό σε κανέναν. Έμοιαζε κι αποδείχθηκε αδύνατον από τη μία στιγμή στην άλλη, με τα υλικά και το περιβάλλον που κληρονόμησε από τον προκάτοχό του, Ουνάι Έμερι και τη γενικότερη αδυναμία σε επίπεδο scouting και διοίκησης, να μπορέσει να παραδώσει έργο με το καλησπέρα. Η προβληματική συνθήκη των Gunners τον έφερε ουκ ολίγες φορές στην πόρτα της εξόδου παρά τις σκόρπιες ενδείξεις ότι βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση. Αποκορύφωμα η απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και κυρίως το αρνητικό ρεκόρ του χειρότερου ξεκινήματος ομάδας στην ιστορία της Premier League μετά από τρεις αγωνιστικές, μόλις τον Αύγουστο του 2021.

Η απόφαση του τεχνικού διευθυντή, Έντου και του board της Άρσεναλ να στηρίξουν τον Αρτέτα ακόμα και στη φαινομενικά πιο δύσκολη μέρα της ομάδας, αποδείχθηκε ολόσωστη. Και οι σεμιναριακού επιπέδου κινήσεις της στο περασμένο μεταγραφικό παζάρι, έδωσαν όλα τα μέσα στον Βάσκο για να παρουσιάσει τόσο καλοκουρδισμένη και ετοιμοπόλεμη την ομάδα του, που ήδη είχε δείξει τεράστια βελτίωση την περασμένη σεζόν, χάνοντας δυνάμεις στο φινάλε για να τερματίσει στην τετράδα λόγω αυτής της έλλειψης ποιότητας.

Another cold pic from yesterday pic.twitter.com/IAeZAOGfvq — P™ (@SemperFiArsenal) October 10, 2022

Δύο από αυτές τις κινήσεις αποτελούν επίσης κοινό παρονομαστή με τη Σίτι. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έμοιαζε ως μεταγραφή-χρυσός που θα ανέβασε επίπεδο την Άρσεναλ κι ως τέτοια αποδεικνύεται τρεις μήνες αργότερα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης, με συμμετοχή σε οκτώ γκολ σε αυτές τις εννέα αγωνιστικές. Το κομμάτι που έλειπε από την υπέροχη υπάρχουσα τετράδα των Σάκα-Όντεγκααρντ-Σμιθ Ρόου-Μαρτινέλι για να απογειώσει το συνδυαστικό της παιχνίδι.

Το δρομολόγιο Μάντσεστερ-Βόρειο Λονδίνο έκανε και ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο, προσθέτοντας μια top-class επιλογή για τα άκρα της άμυνας που μπορεί να υπηρετήσει παραπάνω από έναν ρόλους στο σχέδιο του Αρτέτα. Η Άρσεναλ δεν αγόρασε απλά δύο παίκτες από έναν εκ των ανταγωνιστών. Αγόρασε δύο τετράκις πρωταθλητές Αγγλίας, που η δίψα τους να πρωταγωνιστούν και να προσφέρουν ήταν τόσο υψηλή που τους οδήγησε να βγουν από το comfort zone τους και να διεκδικήσουν την απόλυτη κορυφή από διαφορετικό στρατόπεδο. Μέχρι στιγμής, τα πηγαίνουν περίφημα.

Arsenal put together their attack for just over £80m 😲🔥 pic.twitter.com/n6eUYNoPzr October 10, 2022

Άρσεναλ: «Είμαστε πια διεκδικητές», αλλά αντέχει μέχρι το πρώτο τους ντέρμπι;

Όπως σε κάθε θετική εκκίνηση, το συμπέρασμα δεν μπορεί να αφορά το... δάσος, αλλά μόνο το δέντρο. Ο ενθουσιασμός και οι βασικές αρχές που υπηρετεί το σύνολο του Αρτέτα μαρτυρούν πως η πορεία της Άρσεναλ είναι κάθε άλλο παρά τυχαία και συγκυριακή. Σε μια λίγκα, όμως, που κινείται πλέον στους εκκωφαντικούς ρυθμούς της Μάντσεστερ Σίτι σε βάθος 38 αγώνων, η πρόσκαιρη επιτυχία μετά από εννέα ματς είναι πολύ μικρή για να βασιστείς.

Στην περίπτωση των Gunners, όμως, αποτελούσε στοίχημα μόνο το αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις υψηλές τους πτήσεις τους μετά το 5x5. Στοίχημα απολύτως κερδισμένο που τους μεταφέρει πια στη σφαίρα των «διεκδικητών». Δεν «έγιναν πια πρωταθλητές», σε αντιπαραβολή του διάσημου ρεφρέν των Φατμέ, αλλά ως πρώτοι στη βαθμολογία μετά από σχεδόν ένα τέταρτο στη σεζόν και με τέτοια παρουσία, αλίμονο αν δεν λογίζονταν διεκδικητές του τίτλου, όσο φαβορί κι αν παραμένει, ασφαλώς, η Μάντσεστερ Σίτι.

Το ζήτημα είναι, λοιπόν, αν μπορεί να συντηρήσει αυτό το απρόσμενο δίπολο κορυφής. Για αρχή μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ κι έπειτα μέχρι... όπου βγάλει. Τουλάχιστον, μέχρι το μεταξύ τους συναπάντημα, το οποίο θα είχε τρομερό «χρώμα» αν συνέβαινε στα μέσα Σεπτεμβρίου όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά λόγω του πένθους για τη Βασίλισσα Ελισάβετ και την αναβολή της αγωνιστικής, έμεινε στο έλεος του εκ νέου ορισμού. Κανείς δεν ξέρει αν θα διεξαχθεί Ιανουάριο, Φεβρουάριο ή αργότερα. Και η ρεβάνς του β' γύρου έχει οριστεί για τον Απρίλιο. Συνεπώς, είναι αμφίβολο αν θα τεθούν αντιμέτωπες σε ντέρμπι κορυφής. Και η αλήθεια είναι πως τόσο το κοινό της, όσο και συνολικά το φίλαθλο κοινό, αξίζει μια τέτοια «μονομαχία», μια μέτρηση δυνάμεων απέναντι στην υπέρ-ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μέχρι τότε, όμως, είτε συμβεί είτε όχι, το σίγουρο είναι πως οι φίλοι της Άρσεναλ ονειρεύονται, ελπίζουν, απολαμβάνουν ξανά το ποδόσφαιρο.