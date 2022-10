Από την οικογένεια της «Red Bull» θα είναι τελικά ο νέος τεχνικός διευθυντής της Τσέλσι, καθώς ο Κρίστοφερ Βίβελ είπε το «ναι» στους Μπλε λίγες ώρες αφότου έληξε τη συνεργασία του με τη Λειψία.

Το σίριαλ με την πρόσληψη του τεχνικού διευθυντή στην Τσέλσι φτάνει αισίως στο τέλος του. Μετά το διαφαινόμενο deal και το τελικό «άκυρο» με το ανάλογο στέλεχος της Ζάλτσμπουργκ, Κρίστιαν Φρόιντ, τελικά οι Μπλε αναμένεται να επισημοποιήσουν την έναρξη συνεργασίας με τον ομόλογό του, Κρίστοφερ Βίβελ, στο «αδερφάκι» της Red Bull, Λειψία.

Ο 37χρονος Γερμανός έλυσε το συμβόλαιο με τους Ταύρους την Παρασκευή (7/10), εξέλιξη για την οποία το κλαμπ απέδωσε τα αίτια στη διαφορά οράματος με τη διοίκηση και λίγη ώρα αργότερα, η «Telegraph» ανέφερε πως οι Μπλε τον προσέγγισαν και οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, η οποία αναμένεται να γίνει και τυπική μόλις ο Βίβελ υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Βίβελ ξεκίνησε τη θητεία του στη Bundesliga ως video analyst, scout και match analyst στη Χόφενχαϊμ από το 2010 ως το 2015 και τα τελευταία επτά χρόνια ανήκε στο δυναμικό της Red Bull. Πρώτα ως επικεφαλής scouting στη Ζάλτσμπουργκ και από το 2020 ως τεχνικός διευθυντής της Λειψίας.

