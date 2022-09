Η Τσέλσι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην στέλεχωση της διοικητικής ομάδας της, αφού οι πρώτες προσπάθειές της με τους Φρόιντ και Μίντζλαφ δεν είχαν θετική έκβαση.

Ο Τόντ Μπόελι προσπάθησε να πάρει δύο στελέχη από τον ποδοσφαιρικό όμιλο της Red Bull, το μοντέλο λειτουργίας του οποίου θαυμάζει τόσο πολύ, όμως απέβησαν άκαρπες.

Τόσο ο Κριστόφ Φρόιντ όσο και ο Όλιβερ Μίντζλαφ αρνήθηκαν ευγενικά την προοπτική της Τσέλσι, τονίζοντας πως είναι απόλυτα ευχαριστημένοι εκεί που ήδη εργάζονται, ο πρώτος στην Σάλτσμπουργκ και ο δεύτερος στην Λειψία.

Ο Κριστόφ Φρόιντ παραδέχθηκε το ενδιαφέρον της Τσέλσι και πως έγιναν συνομιλίες, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Μάλιστα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως είχε επιτευχθεί συμφωνία, αλλά το deal δεν ολοκληρώθηκε.

Christoph Freund: “Yes, it’s true that Chelsea wanted me — and we had talks, I was thinking about Chelsea director job as I’ve been proud of the interest of such a top club” 🔵 #CFC



Reiter: “Freund informed me about Chelsea but at the end he will stay here at Red Bull Salzburg”. pic.twitter.com/S7Fm3Qoyvs September 20, 2022

Official. RB Salzburg confirm they’ve decided to keep Christoph Freund at the club and he will not join Chelsea. 🚨🔵 #CFC



The agreement reached on contract between Freund and Chelsea last Sunday has been cancelled as Red Bull Group will keep the director. pic.twitter.com/bo5h8ntWfl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2022

Ο Μίντζλαφ είπε στο SkyDe πως έχει συμβόλαιο με την Λειψία μέχρι το 2026 και πως θα ήταν μεγάλη χαρά του να το εξαντλήσει εκεί, αφού έχουν ακόμα αρκετά σχέδια να υπολοποιήσουν, εντός κι εκτός γηπέδου, και αισθάνεται άνετα στην Λειψία.