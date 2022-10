Ο άτυχος Γουέσλι Φοφανά λίγο μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τσέλσι τραυματίστηκε στο γόνατο του και θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

«Πονοκέφαλος» για τον Γκρέιαμ Πότερ, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γουέσλι Φοφανά για περίπου ένα μήνα. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Τσέλσι στη νίκη επί της Μίλαν, όμως δεν το χάρηκε, αφού λίγο αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Ο 21χρονος σέντερ μπακ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως θα πρέπει να μείνει εκτός προπονήσεων για τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο Φοφανά θα χάσει δεδομένα όλα τα ματς της Τσέλσι στον δεύτερο γύρο των ομίλων του Champions League, όπως και το ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/10), ενώ θα «τρέξει» για να προλάβει τα ντέρμπι με Άρσεναλ (6/11) και Μάντσεστερ Σίτι (9/11).

