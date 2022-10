Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail οι απολαβές του ασταμάτητου Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 50 εκατομμύρια ευρώ με βάση τα μπόνους επίτευξης βατών στόχων που υπάρχουν στο συμβόλαιο του.

O Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο πιο «καυτός» παίκτης στην Ευρώπη τη δεδομένη χρονική στιγμή και έχει βαλθεί να... διαλύσει όλα τα ρεκόρ. Μέχρι στιγμής ο 22χρονος σέντερ φορ έχει πετύχει 19 γκολ σε δώδεκα ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι και δείχνει ασταμάτητος.

Οι Πολίτες το καλοκαίρι ενεργοποίησαν τη ρήτρα της Ντόρτμουντ, τον έκαναν δικό τους αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ και έδωσαν στο Νορβηγό ένα μυθικό συμβόλαιο. Οι μέχρι πρότινος πληροφορίες έκαναν λόγο πως ο Χάαλαντ καρπώνεται 17,7 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail οι απολαβές του «εκτοξεύονται» μέσω βατών μπόνους επίτευξης στόχων.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς ο ετήσιος μισθός του Νορβηγού σταρ μπορεί να φτάσει... εύκολα στο τέλος της σεζόν μέχρι και 50 εκατομμύρια ευρώ και δεδομένα θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Premier League. To συμβόλαιο του Χάαλαντ με τη Σίτι ολοκληρώνεται το 2027.

EXCL: Erling Haaland is earning close to £900,000 per week at Manchester City | @MikeKeegan_DM https://t.co/Xihu1Z5uCz pic.twitter.com/oEveU23k7S