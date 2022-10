O Έρλινγκ Χάαλαντ αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας του σε Μέσο της Νορβηγίας, το οποίο δεν είναι άλλο από τα... λαζάνια που του φτιάχνει ο πατέρας του πριν από κάθε εντός έδρας ματς.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει κάνει ένα... εξωπραγματικό ξεκίνημα στην πρώτη του σεζόν με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Νορβηγός «killer» μετράει μέχρι στιγμής 17 γκολ και τρεις ασίστ σε 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και ειδικά στο «Έτιχαντ»... τρομάζει αφού έχει τρία διαδοχικά χατ τρικ στην Premier League.

O 22χρονος σέντερ φορ μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για το «μυστικό» της απιστεύτης φόρμας του, το οποίο προέρχεται από την... κουζίνα του πατέρα του. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των Πολιτών, Άλφι Χάαλαντ πριν από κάθε εντός έδρας ματς τρώει τα λαζάνια που του μαγειρεύει ο μπαμπάς του και πρέπει να βάζει μέσα κάποιο «μυστικό συστατικό»

«Κάνω το συγκεκριμένο γεύμα πριν από κάθε εντός έδρας ματς και πάει καλά. Μάλλον θα είναι κάτι σπέσιαλ που βάζει μέσα ο πατέρας μου. Εγώ δεν συμμετέχω στο μαγείρεμα. Απλά κάθομαι στον καναπέ και κοιτάζω τον πατέρα μου να τα φτιάχνει», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Χάαλαντ..

Erling Haaland says his father's home-made lasagna is the secret to his many, many goals https://t.co/o1qNUQbqGA