O Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν... «εξωγήινος» για ακόμα ένα ματς και εκτός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «διέλυσε» και μια σειρά από μεγάλα ρεκόρ.

O Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν μια ομάδα... μόνος του κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο πρώτο του τοπικό ντέρμπι ο 22χρονος σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι έκανε χατ τρικ και μοίρασε δυο ασίστ στον Φιλ Φόντεν, ο οποίος επίσης σκόραρε τρία τέρματα. Εκτός όμως από την άμυνα των Κόκκινων Διαβόλων ο Νορβηγός «killer»... ισοπέδωσε και μια σειρά από σημαντικά ρεκόρ.

Ο πρώτος σκόρερ των Top-5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (14 γκολ) είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Premier League που πέτυχε χατ τρικ σε τρία διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια. Πριν το ματς με τη Γιουνάιτεντ ο Χάαλαντ είχε κάνει χατ τρικ κόντρα στις Κρίσταλ Πάλας και Νότιγχαμ Φόρεστ.

17/10 - In Erling Haaland (17) and Kevin De Bruyne (10), Manchester City have both the highest scorer and highest assister in Europe's big five leagues in all competitions this season, with De Bruyne already assisting Haaland five times. Demolition. pic.twitter.com/jC5rCa2Q1y October 2, 2022

O διεθνής επιθετικός είναι ο παίκτης που χρειάστηκε το μικρότερο αριθμό αγώνων για να πετύχει τρία χατ τρικ στην πρώτη κατηγορία του Νησιού. Ο νεαρός striker χρειάστηκε μόλις οκτώ ματς πρωταθλήματος, ενώ ο δεύτερος είναι ο Μάικλ Όουεν, ο οποίος έφτασε τα τρία χατ τρικ σε 48 ματς. Στη λίστα ακολουθούν οι Ρουντ Φαν Νίστελροϊ (59 ματς), Φερνάντο Τόρες (64 ματς) και Άντι Κόουλ (65 ματς).

🏆RECORD BREAKER



Erling Haaland becomes the 1st player in @premierleague history to score a hat-trick in 3 successive PL home games



Quickest players to 3 PL hat-tricks

E HAALAND 8️⃣ apps

M Owen 4️⃣8️⃣ apps

R Van Nistelrooy 5️⃣9️⃣ apps

F Torres 6️⃣4️⃣ apps

A Cole 6️⃣5️⃣ apps pic.twitter.com/3BT1vcagex — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 2, 2022

Ο Χάαλαντ είχε συμμετοχή σε πέντε γκολ, τρία που σκόραρε και δυο που δημιούργησε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιθετική συμβολή ενός ποδοσφαιριστή σε ένα ντέρμπι του Μάντσεστερ επί εποχής Premier League.

5 - Erling Haaland had a hand in five of Manchester City's six goals against Manchester United today (3 goals, 2 assists), the most goal involvements by a player in a single Premier League Manchester derby. Sensational. pic.twitter.com/FqGeCo3YGb October 2, 2022

Ο Νορβηγός είναι ο πρώτος παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι που έκανε χατ τρικ σε ντέρμπι του Μάντσεστερ σε επίπεδο Premier League και ο τρίτος συνολικά μετά από τους Χόρας Μπαρνς (Οκτώβριος 1921) και Φράνσις Λι (Δεκέμβριος 1970). Τελευταίος ποδοσφαιριστής που είχε σκοράρει τρεις φορές στο ντέρμπι του Μάντσεστερ ήταν ο Αντρέι Καντσέλσκις για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 10 Νοεμβρίου του 1994.

3 - Erling Haaland is the first Manchester City player to score a hat-trick versus Manchester United since Francis Lee in December 1970, and third overall (also Horace Barnes in Oct 1921). Throwback. https://t.co/4YGXm426kx — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2022

Η Σίτι ολοκλήρωσε το ντέρμπι με δυο ποδοσφαιριστές να κάνουν χατ τρικ. Αυτό έχει συμβεί μόλις δυο φορές σε ματς της Premier League. Ο Ζερμέν Πενάντ και ο Ρόμπερτ Πιρές το είχαν κάνει τον Μάιο του 2003 για την Άρσεναλ κόντρα στη Σαουθάμπτον. Το έτερο ζευγάρι είναι οι Αγιόθε Πέρεθ - Τζέιμι Βάρντι, που είχαν σκοράρει από τρεις φορές τον Οκτώβριο του 2019 με τη Σαουθάμπτον να είναι πάλι το «θύμα».