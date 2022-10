Ο Κάιλ Γουόκερ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είχε στην βουνωνική χώρα, όπως ενημέρωσε η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Άγγλος δεξιός μπακ έπρεπε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα τραυματισμού με επέβαση εξαιτίας του τρόπου του οποίου αγωνίζεται, ο οποίος δεν θα επέτρεπε μία πιο συντηρητική αντιμετώπισή του.

Η παρουσία του στο Μουντιάλ είναι αμφίβολη, όμως επειδή πρόκειται για έναν παίκτη που το σώμα του ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αποκατάστασή των τραυματισμών, όλες οι πλευρές ελπίζουν πως τελικά θα προλάβει να βρεθεί στο Κατάρ με την εθνική Αγγλίας.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πιθανότατα δεν θα μπορέσει να υπολογίζει σε εκείνον για όλα τα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και την έναρξη του Μουντιάλ στα μέσα Νοεμβρίου, πράγμα που σημαίνει πως θα χάσει τα παιχνίδια με Λίβερπουλ (16/10), Ντόρτμουντ (25/10) και πιθανότατα και Τσέλσι (09/11).

🚨| Kyle Walker remains hopeful of being fit for the World Cup - but it will be close. His availability will depend on how his body reacts to surgery. Medics know Walker is usually a quick healer. The decision to have an operation was necessary due to his play style. pic.twitter.com/3pZxt4kvjG