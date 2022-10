Η διοίκηση της Νότιγχαμ αποφάσισε να στηρίξει τον Στιβ Κούπερ, ενώ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Φίλιπο Τζιράλντι σε ρόλο αθλητικού διευθυντή.

Ο Στιβ Κούπερ παραμένει στο τιμόνι της Νότιγχαμ, έπειτα την απόφαση που πήρε η διοίκηση του συλλόγου στη σύσκεψη της Τετάρτης. Οπως αποκάλυψε η Τelegraph, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έπειτα από συνομιλίες που είχε με υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας, αποφάσισε πως ο Κούπερ θα μείνει προς το παρόν στη θέση του. Θυμίζουμε, πως το βράδυ της Δευτέρας η Φόρεστ φιλοξενεί την Άστον Βίλα και στόχος είναι η νίκη που θα τη βοηθήσει να ανασάνει βαθμολογικά.

Παράλληλα, η Νότιγχαμ ανακοίνωσε και την πρόσληψη του πρώην αθλητικού διευθυντή της Γουότφορντ, Φίλιπο Τζιράλντι. Αλλωστε, έχει τεράστια εμπειρία στην Premier League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει ως στόχο τη βελτίωση των υποδομών. Ο Τζιράλντι ήταν αυτός που είχε φέρει στη Γουότφορντ τους: Ριτσάρλισον, Ντουκουρέ, Καπού, Ζοάο Πέδρο, παίκτες που έκαναν τη διαφορά στο πρωτάθλημα.

We are delighted to announce the appointment of Filippo Giraldi as Sporting Director 🤝