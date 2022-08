O ασταμάτητος Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε το δεύτερο χατ τρικ του στην Premier League, καθώς πέτυχε τρία γκολ σε 38 λεπτά κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε να σπάει όλα τα ρεκόρ και στην Premier League! Μετά τα τρία γκολ του κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε «back to back» χατ τρικ και πάλι μέσα σε ένα ημίχρονο. Θύμα του Νορβηγού «killer» της Μάντσεστερ Σίτι αυτή τη φορά είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην οποία σκόραρε τρεις φορές στο Έτιχαντ μέσα σε 38 λεπτά. Πρώτος παίκτης που πετυχαίνει δυο χατ τρικ στην Premier League μέσα στον Αύγουστο και πρώτος που το καταφέρνει μέσα σε πέντε αγωνιστικές!

Haaland scores his first goal of the night with his first touch pic.twitter.com/4j4KKoeZWN