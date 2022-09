Η Νιουκάστλ επισημοποίησε την απόκτηση του 18χρονου Γκαράνγκ Κουόλ από τους Σέντραλ Κοστ Μάρινερς.

Οι «καρακάξες» πλήρωσαν ένα αδιευκρίνιστο, προς στιγμήν, ποσό για να αποκτήσουν τον 18χρονο Αυστραλό επιθετικό, ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ομάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2023, που ανοίγει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Ο Γκαράνγκ Κουόλ έχει αγωνιστεί σε δέκα παιχνίδια με τους Σέντραλ Κοστ Μάρινερς όπου είχε τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε μόλις 199 αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο κλήθηκε και στην εθνική ομάδα των ανδρών της Αυστραλίας, όμως δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με την Νέα Ζηλανδία.

Η ανακοίνωση της Νιουκάστλ:

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺