Κιελίνι: «Λυπάμαι για τον Μαγκουάιρ, είναι καλός παίκτης αλλά η Γιουνάιτεντ ζητά πάρα πολλά από αυτόν»

Ο πρώην αμυντικός της Εθνικής Ιταλίας μιλά για τον Άγγλο ομόλογό του, Χάρι Μαγκουάιρ και το Euro 2020.

«Η Αγγλία είχε μεγαλύτερη πίεση γιατί έπαιξε στην έδρα της, την πρώτη φορά από το 1966 που μπορούσε να φτάσει σε άλλο τρόπαιο», λέει ο Τζόρτζιο Κιελίνι, ο βετεράνος στην καρδιά της άμυνας της Ιταλίας του Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι. «Είχαν την ώθηση του γηπέδου. Το νιώσαμε. Όταν ο Σο σκόραρε, το γήπεδο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ δύσκολο. Θυμάμαι ότι πέρασα όλη την ώρα στο πρώτο ημίχρονο και όλη την ώρα στο ημίχρονο επαναλαμβάνοντας συνεχώς: Ηρεμία! Ηρεμία!».

Μετά από 22 χρόνια παιχνιδιού στην εθνική ομάδα, ο 38χρονος αμυντικός αποσύρθηκε από τις διεθνείς υποχρεώσεις και άφησε τη Γιουβέντους, το σπίτι του για τόσο καιρό, για να εκμεταλλευτεί μια νέα ευκαιρία στην Καλιφόρνια. «Υπάρχει μια στιγμή που περνάς από το να βοηθάς τους νέους να είσαι η σκιά τους και δεν το θέλω αυτό», λέει ο Κιελίνι. «Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να ανέβουν αλλά μετά πρέπει να πετάξουν μόνοι. Θα είμαι πάντα στο πλευρό που θα τους ακολουθήσω».

Σχολιάζοντας την αντίπαλο της Ιταλίας στο τελευταίο Euro, o Κιελίνι αποκάλεσε τον Χάρι Μαγκουάιρ «τζάγκουαρ», αναφέρθηκε στην στιγμή του τουρνουά που έγινε meme -όταν έπιασε από τη φανέλα τον Σακά- και περιγράφει πώς χειρίζεται ο μονομάχος τον νέο του ρόλο ως φίλαθλος.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η ανάμνηση του καλοκαιριού», λέει. «Για μένα, εντάξει, έκανα ένα λάθος και ένα φάουλ με τον πιο έξυπνο και καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προστατέψω την μπάλα και να την αφήσω να φύγει. Αλλά με πέρασε και το πρώτο πράγμα που είδα είναι να προσπαθήσω να τον πιάσω. Ο Σάκα είναι πολύ γρήγορος για μένα. Αν ξεκινούσα μία ή δύο στιγμές πριν, μπορούσα να τρέξω μαζί του, αλλά αν φύγει είναι αδύνατο. Αυτή είναι μια καλή επιλογή για μένα μετά από ένα λάθος».

Happy Birthday to the man who fell victim to Chiellini’s beautiful tactical foul in the EURO 2020 final, Saka 😂



📸 IG/alberto_marzari pic.twitter.com/LBv0xg8x0D