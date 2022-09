Ο 15χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Ίθαν Νουανέρι, πέρασε ως αλλαγη και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπρέντφορντ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής κάτω των 16 ετών που έπαιξε στην Premier League.

Την παρθενική του εμφάνιση στην Premier League έκανε ο νεαρός Ίθαν Νουανέρι. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στην Κ17 της Άρσεναλ βρέθηκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας για το εκτός έδρας ματς με τη Μπρέντφορντ και πέρασε αλλαγή στο 90+2' αντί του Βιεϊρά.

Ο Ίθαν Νουανέρι σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών έγινε o νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει πάρει χρόνο συμμετοχές σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του Νησιού. Το ρεκόρ μέχρι πρότινος άνηκε στον Χάρβεϊ Έλιοτ της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε ηλικία 16 ετών και 30 ημερών.

15 - Aged 15 years and 181 days, Ethan Nwaneri (born 2007) is the first player under the age of 16 ever to play in the Premier League. He surpasses Harvey Elliott (16y 30d) as the competition's youngest ever player. Fresh.